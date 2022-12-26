Платные зоны обозначены специальными знаками. Фото: Администрация Владивостока

С 26 декабря во Владивостоке запускается второй этап платных парковочных пространств. Городская администрация вводит 2214 мест на 22 участках. Но из-за прошедшего снегопада штрафы за неправильную стоянку выписываться не будут, паркрайты не выйдут на маршруты. «КП» публикует адреса, где теперь действует нововведение.

Как рассказали в мэрии, платные зоны обозначены специальными знаками. Как и ранее оплату за место необходимо произвести в течение первых 15 минут. Специалисты рекомендуют пользоваться приложением «Цифровое Приморье», поскольку это удобнее других способов.

– На парковках УДС действует правило полной предоплаты – оплачивать нужно планируемое время нахождения на парковке. При необходимости парковочную сессию можно продлить – через приложение, сайт или смс, – отмечают в мэрии.

Новый перечень платных парковочных зон во Владивостоке:

Улица Уткинская (переулок Павленко от Океанского проспекта до Уткинской; от переулка Павленко до Океанского пр-кта (от Уткинской, 5, до Океанского пр-кта, 31).

28 парковочных мест, стоимость парковки для авто категории В – 75 рублей в час, для категории А, М – 37,5 руб/ч, категории С – 150 руб/ч, для категорий D, BE, CE, DЕ – 225 руб/ч.

К территориальной зоне относятся: Уткинская, 3, 5, 5а, 8, 10, 14. Фонтанная (от Фонтанной, 17, до Алеутской, 45; от Фонтанной, 47, до дома № 61; от Фонтанной, 16, до Алеутской, 43; от Океанского пр-кта, 20, до дома № 40).

131 парковочное место, стоимость – 75 рублей в час, для категории А, М – 37,5 руб/ч, категории С – 150 руб/ч, для категорий D, BE, CE, DЕ – 225 руб/ч.

К территориальной зоне относятся: Фонтанная, 19, 31/2, 35, 44, 47; Мордовцева, 8, 8, стр. З, 8Б, 8в, 8г; от Светланской, 4, до дома № 20; от Светланской, 1, до дома № 11);

Адреса и схемы парковочных пространств. Фото: Администрация Владивостока

67 парковочных мест, стоимость для авто категории В – 100 рублей в час, для категории А, М – 50 руб/ч, категории С – 200 руб/ч, для категорий D, BE, CE, DЕ – 300 руб/ч.

К территориальной зоне относятся жилые дома на Светланской, 1, 1/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 16; Проспект Красного Знамени (от пересечения с Иманской до проспекта Красного Знамени, 38)

102 парковочных места, стоимость для тс категории В – 50 рублей в час, для категории А, М – 25 р в час, категории С – 100 р, для категорий D, BE, CE, DЕ - 150 р в час

К территориальной зоне относятся следующие жилые дома: проспект Красного Знамени, д. № 30, 34, 38; 1-я Морская (ул. 1-я Морская от пересечения с ул. Алеутской до улицы 1-я Морская, д. № 8; ул. 1-я Морская от дома № 7 до дома № 9)

59 парковочных мест, стоимость парковки для авто категории В – 75 руб/ч, для категории А, М – 37,5 руб/ч, категории С – 150 руб/ч, для категорий D, BE, CE, DЕ - 225 руб/ч.

К территориальной зоне относятся: 1-я Морская, д. № 6/25, 8; Посьетская, д. № 23 ;ул. Адмирала Фокина (ул. Адмирала Фокина от дома № 19 до Океанского пр-кта, дом № 9; ул. Адмирала Фокина от дома № 14 до улицы Уборевича, дом № 5)

69 парковочных мест, стоимость парковки для авто категории В – 75 руб/ч, для категории А, М – 37,5 руб/ч, категории С – 150 руб/ч, для категорий D, BE, CE, DЕ - 225 руб/ч.

К территориальной зоне относятся: Адмирала Фокина, д. № 14, 17, 22, 24, 27, 29, 31; Океанский проспект, д. № 8; Иманская (ул. Иманская от дома № 2, стр. 5 по ул. Комсомольская до дома № 2);

17 парковочных мест, стоимость парковки для авто категории В – 50 руб/ч, для категории А, М – 25 руб/ч, категории С – 100 руб/ч, для категорий D, BE, CE, DЕ - 150 руб/ч.

К территориальной зоне относятся: Комсомольская, д. № 2; Комсомольская (ул. Комсомольская от дома № 1 до дома№ 13; ул. Комсомольская от дома № 2 до дома № 20в, стр. 2);

46 парковочных мест, стоимость парковки для авто категории В – 50 руб/ч, для категории А, М – 25 руб/ч, категории С – 100 руб/ч, для категорий D, BE, CE, DЕ - 150 руб/ч.

К территориальной зоне относятся: Комсомольская, д. № 7; Лазо (от дома № 8 до дома № 28);

32 парковочных места, стоимость парковки для авто категории В – 50 руб/ч, для категории А, М – 25 руб/ч, категории С – 100 руб/ч, для категорий D, BE, CE, DЕ - 150 руб/ч.

К территориальной зоне относятся: Лазо, д. № 16, 20, 26; Экипажная (ул. Экипажная от дома № 4 до ул. Светланская, дом № 108);

41 парковочное место, стоимость парковки для авто категории В – 50 руб/ч, для категории А, М – 25 руб/ч, категории С – 100 руб/ч, для категорий D, BE, CE, DЕ - 150 руб/ч.

К территориальной зоне относятся: Экипажная, д. № 4, 8, стр. 6, 16; Некрасовская (от дома № 84 до дома № 90);

21 парковочное место, стоимость парковки для авто категории В – 50 руб/ч, для категории А, М – 25 руб/ч, категории С – 100 руб/ч, для категорий D, BE, CE, DЕ - 150 руб/ч.

К территориальной зоне относятся: Некрасовская, д. № 84, 86, 90; проспект Острякова (пр-кт Острякова от дома № 2 до Океанского пр-та, дом № 90; пр-кт Острякова от дома № 11 до пр-кта Красного Знамени, дом № 37)

Адреса и схемы парковочных пространств. Фото: Администрация Владивостока

116 парковочных мест, стоимость парковки для авто категории В – 50 руб/ч, для категории А, М – 25 руб/ч, категории С – 100 руб/ч, для категорий D, BE, CE, DЕ - 150 руб/ч.

К территориальной зоне относятся: проспект Острякова, д. № 3, 7, 8, 9; Океанский проспект, д. № 90; Пологая (ул. Пологая от дома № 16 до дома № 36; ул. Пологая от дома № 17 до ул. Алеутская, дом № 31; ул. Пограничная от дома № 7, стр. 4 до дома № 15в; ул. Пограничная, от дома № 20 до дома № 22);

133 парковочных места, стоимость парковки для авто категории В – 75 руб/ч, для категории А, М – 37,5 руб/ч, категории С – 150 руб/ч, для категорий D, BE, CE, DЕ - 225 руб/ч.

К территориальной зоне относятся: Пограничная, д. № 7, 22, 22а; Алеутская, д. № 31; Пологая, д. № 16, 17, 18, 20, 24, 28, 30; Посьетская (ул. Посьетская от д. № 10 до д. № 46; ул. Адмирала Захарова от ул. Бестужева до ул. Посьетской; ул. Бестужева от д. № 22а до ул.1-ая Морская);

276 парковочных мест, стоимость парковки для авто категории В – 50 руб/ч, для категории А, М – 25 руб/ч, категории С – 100 руб/ч, для категорий D, BE, CE, DЕ - 150 руб/ч.

К территориальной зоне относятся: Захарова, д. № 5; Бестужева, д. № 20, 22, 23, 24а, 26а, 35, 36/38, 40, 46; Посьетская, д. № За, 5, 9, 13, 16, 17, 19, 21, 23; Прапорщика Комарова (ул. Прапорщика Комарова от дома № 52, стр. 2 по ул. Алеутская до ул. Прапорщика Комарова, дом № 35в; ул. Прапорщика Комарова от дома № 16 до дома № 34).

133 парковочных места, стоимость парковки для авто категории В – 75 руб/ч, для категории А, М – 37,5 руб/ч, категории С – 150 руб/ч, для категорий D, BE, CE, DЕ - 225 руб/ч.

К территориальной зоне относятся: Прапорщика Комарова, д. № 9, 9Б, 15, 25/1, 29, 31а, 34; Семеновская (ул. Семёновская от сквера Городов побратимов (ул. Семёновская, д. № 6г) до дома № 22; ул. Семёновская от дома № 16 по Океанскому пр-ту до ул. Семёновская, дом № 25);

43 парковочных места, стоимость парковки для авто категории В – 100 руб/ч, для категории А, М – 50 руб/ч, категории С – 200 руб/ч, для категорий D, BE, CE, DЕ - 300 руб/ч.

К территориальной зоне относятся: Семёновская, д. № 8, 10, 20, 25; Океанский проспект, д. № 16; Суханова (ул. Суханова от дома № 6 до дома № 6а; участок напротив домов № 6, 6а по ул. Суханова, рядом со сквером имени Суханова; ул. Суханова, от дома № 1 до дома № 11);

Адреса и схемы парковочных пространств. Фото: Администрация Владивостока

59 парковочных мест, стоимость парковки для авто категории В – 50 руб/ч, для категории А, М – 25 руб/ч, категории С – 100 руб/ч, для категорий D, BE, CE, DЕ - 150 руб/ч.

К территориальной зоне относятся: Суханова, д. № 1, 5, 6, 6а, 11; Уборевича (ул. Уборевича от дома № 8 по ул. Береговая, вдоль Центрального сквера, участок вдоль ул. Уборевича, дом № 6; ул. Уборевича от дома № 10а до дома № 12; ул. Уборевича от дома № 20 до дома № 30/37; ул. Уборевича от дома № 17 до ул. Прапорщика Комарова, дом № 35в);

157 парковочных мест, стоимость парковки для авто категории В – 75 руб/ч, для категории А, М – 37,5 руб/ч, категории С – 150 руб/ч, для категорий D, BE, CE, DЕ - 225 руб/ч.

К территориальной зоне относятся: Береговая, д. № 8; Уборевича, д. № 6, 10а, 10Б, 12, 17, 20, 22, 24, 26, 28, Фадеева (от дома № 1а до дома № 12ж);

125 парковочных мест, стоимость парковки для авто категории В – 50 руб/ч, для категории А, М – 25 руб/ч, категории С – 100 руб/ч, для категорий D, BE, CE, DЕ - 150 руб/ч.

К территориальной зоне относятся: Фадеева, д. № 4, 4а, 12; Дальзаводская (участок вдоль дома № 2, стр. 1 по ул. Дальзаводская; ул. Дальзаводская от дома № 4 до пересечения с ул. Капитана Шефнера; участок вдоль дома № 27 по ул. Дальзводская; ул. Капитана Шефнера от дома № 2 до ул. Светланская, д. № 106)

109 парковочных мест, стоимость парковки для авто категории В – 50 руб/ч, для категории А, М – 25 руб/ч, категории С – 100 руб/ч, для категорий D, BE, CE, DЕ - 150 руб/ч.

К территориальной зоне относятся: Дальзаводская, д. № 27; Народный проспект (Народный пр-кт от дома № 43, к. 1 до дома № 21а; Народный пр-кт от дома № 28, стр. 1 до дома № 28Б; Народный пр-кт возле дома № 11Б; Народный пр-кт возле дома № 2);

132 парковочных места, стоимость парковки для авто категории В – 50 руб/ч, для категории А, М – 25 руб/ч, категории С – 100 руб/ч, для категорий D, BE, CE, DЕ - 150 руб/ч.

К территориальной зоне относятся: Народный проспект, д. № 25, 27, 43к1, 43к2; Пушкинская (ул. Пушкинская от дома № 16 до дома № 68; ул. Пушкинская от дома № 13 до дома№ 107; ул. Пушкинская от дома № 25е до ул. Всеволода Сибирцева, дом № 16, стр. 2).

318 парковочных мест, стоимость парковки для авто категории В – 50 руб/ч, для категории А, М – 25 руб/ч, категории С – 100 руб/ч, для категорий D, BE, CE, DЕ - 150 руб/ч.

К территориальной зоне относятся: Светланская, д. № 109; Пушкинская, д. № 6, 8, 15, 16, 18, 21а, 23, 35, 55, 68, 107.

Напомним, платные парковки работают с 8 утра до 19 вечера, остальное время бесплатно, как и в выходные и нерабочие праздничные дни. Ранее «КП – Владивосток» писала про первую очередь платных парковочных пространств, большая часть которых пришлась на центральную часть города.

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