Приморские школьники смогут пройти интерактивную экопрограмму, посвященную амурским тиграм

МТС и Московский зоопарк запустили всероссийскую образовательную экопрограмму для школьников в рамках федерального благотворительного проекта «Поколение М». Юные приморцы смогут бесплатно пройти просветительский онлайн курс о редких видах животных и поучаствовать в конкурсе, победители которого приедут на индивидуальную экскурсию в Московский зоопарк.

Экологическая программа на платформе «Поколение М» разработана с учетом возрастных особенностей детей 6-14 лет и включает в себя интерактивные видеоуроки, в которых мастера рассказывают о различных видах животных, знакомят со средой их обитания, а также учат создавать для них комфортные и безопасные условия жизни в неволе.

Для самых активных участников программы подготовлен творческий конкурс «Лаборатория Zoo» по четырем темам экопрограммы: амурский тигр, орангутан, кудрявый пеликан и снежный барс. Детям предлагают создать мини-макет среды обитания для животных с использованием изученных в ходе мастер-классов приемов и техники, а после нужно загрузить видео с презентацией своей работы на сайт www.pokolenie.mts.ru до 31 мая 2023 года. По итогам образовательной программы авторы лучших работ смогут побывать «за кулисами» Московского зоопарка и получить мастер-класс по общению с животными от сотрудников.

– Конкурс «Лаборатория ZOO» мы проводим уже третий год подряд. В прошлом творческом сезоне победительницей стала шестилетняя Василиса Ларкина из Находки – она обошла сотни участников со всей России и посетила Московский зоопарк с индивидуальной экскурсией. Надеюсь, что и в новом сезоне приморские ребята активно вовлекутся в конкурсные задания и проявят себя ярко и креативно. Цифровые образовательные проекты, направленные на экологическое воспитание детей, по-прежнему остаются одними из приоритетных для нас. С помощью современных технологий благотворительной онлайн-платформы МТС по творческому развитию «Поколение М» нам удается привлечь внимание к вопросам бережного отношения к флоре и фауне и мотивировать детей внести вклад в сохранение животного мира, – отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

О проекте «Поколение М»

«Поколение М» – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями, при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России при помощи технологий МТС и благотворительную механику. На основной онлайн-площадке проекта – pokolenie.mts.ru – дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входят более 250 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи и ГИТИСа, певица Полина Гагарина, модельеры Игорь Гуляев и Юлия Далакян, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, студия «Непоседы» и другие. За время проекта победителями конкурсов «Поколение М» стали более 700 детей из 69 регионов страны. Участники проекта получают широкие творческие возможности: от стажировок в крупнейших компаниях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в творческие вузы. Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит их на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 22 миллионов рублей, которые направлены на лечение 69 детей.

О Московском зоопарке

Московский зоопарк – один из старейших зоопарков Европы. Он был открыт 31 января 1864 года по старому стилю и назывался тогда зоосадом. Сегодня московский зоопарк располагается в центре города на территории в 22 га. В его коллекции более 1200 видов животных и порядка 12000 экземпляров. Главные функции – природоохранная, научная, рекреационная и просветительская. Московский зоопарк участвует в международных программах по сохранению и размножению редких и исчезающих видов в неволе.

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