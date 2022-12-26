В 2022 году в Приморье задержали больше восьми тысяч любителей пьяной езды

Больше тысячи приморцев привлекли к уголовной ответственности. Фото: Олег УКЛАДОВ

По статистике ГИБДД, с начала года в крае зафиксировано 773 ДТП с участием нетрезвых водителей. В этих авариях погибли 70 человек, получили травмы – 502, также пострадали больше тысячи автомобилей.

Больше 8,5 тысяч административных материалов завели на любителей пьяной езды, в том числе и на тех, кто отказался от медицинского освидетельствования. 1174 приморцев привлекли к уголовной ответственности за повторное нарушение.

В пресс-службе УМВД напомнили, что за управление машиной в нетрезвом виде и за отказ проходить медицинское освидетельствование грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет. Если же удостоверения нет, автомобилистов могут арестовать на срок до 15 суток.

За повторное нарушение грозит штраф до 300 тысяч рублей и лишение свободы на срок до двух лет.

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