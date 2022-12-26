Позвонить на «горячую линию» может любой желающий. Фото: Анастасия Осипова

Обратиться за помощью из-за неубранного снега и гололеда на дорогах во Владивостоке приморцы могут 26 декабря на «горячую линию» прокуратуры. Приниматься звонки будут с 9 утра до 6 вечера, а по результатам жалоб пройдут проверки.

В прокуратуре Приморского края рассказали, что люди могут позвонить на линию по вопросам нарушения законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе в части своевременности их вывоза и содержания мест сбора, а также по вопросам уборки дорог, тротуаров, междворовых проездов, придомовых территорий и других пространств от снега и наледи.

Оставить обращение можно по номеру «горячей линии»: 8-924-008-87-99. Кроме того, принимаются жалобы в онлайн-формате. Для этого жителям города необходимо отправить письмо на электронную почту: gorod@25.mailop.ru.

После звонков специалисты проведут проверки и примут исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что из-за снегопада мусор перестали вывозить во многих районах города, а территории около некоторых домов и вовсе превратились в свалку.

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