В четыре села в Приморье по-прежнему нет проезда

Остаются заблокированы трассы Валентин – Глазковка, Веселый Яр – Крещатик. Фото: АО «Примавтодор»

После снежного циклона, который обрушился на Приморье 21 декабря, дорожники продолжают расчищать краевые трассы. Некоторые населенные пункты по-прежнему отрезаны от транспортного сообщения.

Как рассказали в пресс-службе Примавтодора, отрезанными остаются села: Маргаритово, Моряк-Рыболов, Лиственная, Фурманово. Везде продолжаются работы по очистке от снега.

Также до сих пор нет проезда на следующих участках дорог: Валентин – Глазковка (0-13 километры), Веселый Яр – Крещатик (село Тимофеевка), Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово (294-331, 379 километры), Устиновка – Зеркальное (0-40 километры).

Напомним, что за минувшие сутки в Ольгинском и Дальнегорском округах спасли 11 человек, попавших в плен непогоды. За это же время два бульдозера прошли село Ветка, а в Кавалеровском округе дорожники расширяют трассу Шумный – Кавалерово. По словам директора Примавтодора Алексея Ширшова, ситуация осложняется из-за гололеда.

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21 декабря на Приморье обрушился снегопад – «КП» собирает актуальную информацию об обстановке в крае.

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