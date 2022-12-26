В компании АО «Восточный Порт» чествовали ветеранов производства

Фото: АО «Восточный Порт»

В АО «Восточный Порт» состоялась торжественная встреча, посвященная присвоению работникам предприятия звания «Ветеран морского порта «Восточный Порт». В текущем году портовики чествовали 25 своих коллег, годами самоотверженного труда, высокими достижениями и самоотдачей заслуживших это почетное звание. Управляющий директор акционерного общества Вадим Байбак вручил работникам Порта знаки и удостоверения ветеранов производства, ценные подарки и цветы, отметив значительный вклад в работу предприятия каждого из героев сегодняшнего торжества.

– От имени всего нашего большого коллектива хочу поблагодарить вас, уважаемые коллеги, за добросовестную работу, наставничество новых сотрудников компании, за те рекордные результаты и достижения, которые мы имеем на данный момент. Благодаря вашему труду «Восточный Порт» – мощное и высокотехнологичное предприятие. Мы видим и ценим вклад каждого нашего сотрудника, – отметил Вадим Байбак. – Каждый из вас вносит свою лепту в большое правильное дело, каждый, безусловно, ценен для достижения общих целей. Спасибо за ваш труд! Пусть сбудутся все ваши планы и исполнятся мечты в наступающем 2023 году!

Чествование ветеранов Порта в преддверии новогодних праздников стало для АО «Восточный Порт» доброй традицией, в этом году торжества проводятся в 24-й раз. Почетное звание «Ветеран морского порта «Восточный Порт» было учреждено на предприятии в июне 1999 года. Оно присваивается женщинам, проработавшим в подразделениях «Восточного» 20 лет, и мужчинам – 25 лет. Все работники, получившие звание «Ветеран Порта», имеют право на разовое материальное поощрение при выходе на пенсию и на получение льготных путевок в санатории и дома отдыха в рамках коллективного договора АО «Восточный Порт».

Фото: АО «Восточный Порт»

В 2022 году ветеранами АО «Восточный Порт» официально стали:

Афанасьев Андрей Дмитриевич – докер-механизатор ППК-1;

Бондаренко Елена Викторовна – кладовщик-инструментальщик ЭЛХОЗ;

Брагин Андрей Николаевич – монтер пути ППК-3;

Григоршева Наталья Николаевна – бухгалтер-экономист ФОБ;

Дерябин Игорь Николаевич – докер-механизатор ППК-3;

Жоголев Александр Николаевич – монтажник санитарно-технических систем и оборудования ППК-3;

Жолобова Татьяна Мансуровна – заведующая СЭЛ;

Зарайкин Евгений Васильевич – групповой механик Т-3;

Кайсин Алексей Юрьевич – стивидор-начальник смены ППК-3;

Корепанова Марина Анатольевна – тальман ППК-3;

Краснощекова Ирина Григорьевна – инженер по сбыту и учету ЭЛХОЗ;

Кукуева Лариса Борисовна – инженер по проектно-сметной работе СРиКС;

Кутузова Христина Васильевна – оператор пульта управления ППК-3;

Лукьянова Валентина Дмитриевна – кладовщик ППК-1;

Мельникова Оксана Георгиевна – сменный техник ГЛДИСП;

Мирошниченко Сергей Анатольевич – инженер по технической поддержке ИВЦ;

Нечунаева Ирина Викторовна – оператор пульта управления ППК-3;

Павелкович Сергей Леонидович – электромонтер оперативной выездной бригады ЭЛХОЗ;

Примак Елена Сергеевна – маневровый диспетчер ж/д парк «Новый»;

Сироткин Борис Леонидович – инструктор по противопожарной профилактике ВСПОиР;

Смирнова Ирина Владимировна – маневровый диспетчер ж/д парк «Новый»;

Терещенков Виктор Владимирович – инженер ППК-1;

Фоменко Вера Владимировна – тальман Т-3;

Чередник Анна Николаевна – начальник ОУПиЗП;

Черемнова Светлана Юрьевна – заведующая канцелярией.

Фото: АО «Восточный Порт»

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