В Приморье агрессивных собак смогут отлавливать повторно с пожизненным размещением в приютах

Поправки в краевой закон приняли депутаты Заксобрания Приморья в понедельник, 26 декабря. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Приморье продолжают борьбу с проблемой безнадзорных животных на улицах. В закон «Об отдельных вопросах в области обращения с животными в Приморском крае» внесли изменения. Теперь, если животное, которое уже помещали в питомник, стерилизовали и вакцинировали, все еще проявляет агрессию к людям, его вновь отловят и поместят в приюте.

Ранее собак, которые проходили механизм ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат; сюда также входит чипирование, чтобы специалисты не отлавливали одно и то же животное повторно), после ряда процедур и восстановительного периода вновь выпускали на улицы. Пожизненному содержанию в приютах подлежали только больные и агрессивные животные. Теперь дворняги, которые уже прошли ОСВВ, но все еще нападают на прохожих тоже входят в этот список.

В законе также уточняется методика расчета субвенций, которые предоставляются местным властям из регионального бюджета на реализацию государственных полномочий в области обращения с животными. Стоимость содержания животного в приюте обойдется в 300 рублей в день в первые 15 суток. В эти дни собаку осмотрит ветеринар, поставит необходимые прививки, и зверь пройдет карантин. После первых двух недель стоимость содержания четвероногого составит 60,69 рублей.

Напомним, это не первое нововведение, касающееся данного закона. С 1 июня текущего года ввели обязательную маркировку всех собак в Приморье. Все владельцы барбосов обязаны обеспечить своего подопечного специальной несмываемой меткой. Раньше этот процесс был добровольным, в обязательном порядке маркировали только бесхозных животных после отлова. В крае запустили единую базу данных, в которой содержится вся информация о домашних питомцах.

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