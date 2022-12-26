Водитель автобуса в Уссурийске едва не проехал по ногам пенсионерки

Поступок попал на камеру регистратора. Фото: принтскрин видео, Telegram-канал fatalityvdk

Жертвами халатности водителя едва не стали пешеходы в Уссурийске. Рулевой автобуса маршрута № 102 чуть не проехался по ногам пешеходов: дал газу на красный перед людьми, которые хотели перейти дорогу по «зебре», сообщили в прокуратуре Приморья.

Все произошло на перекрестке на пересечении улиц Краснознаменной и Чичерина. Пешеходы намеревались пройти по регулируемому переходу. В сети распространили видеокадры того, как некто отчитывает неизвестного мужчину (вероятно, водителя автобуса). На фоне запечатлен и сам случай, записанный на видеорегистратор.

– Уссурийская городская прокуратура организовала проверку обстоятельств произошедшего, по результатам которой даст принципиальную оценку исполнению требований законодательства в деятельности автотранспортного предприятия, чей работник поставил под угрозу безопасность участников дорожного движения, а также полноте реализации полномочий контролирующими органами, – уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, в декабре во Владивостоке автобус влетел в дерево. Внутри находились пассажиры, пострадала женщина с ребенком в коляске.

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