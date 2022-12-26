В Хасанском районе в Приморье потонули два автомобиля

Очевидцы поделились кадрами в социальных сетях.

Жители Приморья продолжают выходить на лед, игнорируя запрет министерства ГОЧС. В итоге два автомобиля в Хасанском районе ушли под воду. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Об утонувших автомобилях приморцы рассказали в социальных сетях. Первый случай произошел недалеко от поселка Посьет. Судя по всему, еще неокрепший лед не выдержал вес машины и треснул под ее тяжестью.

Второй автомобиль затонул в бухте Новгородская. Как рассказал очевидец, под лед ушел УАЗ, недалеко от машины можно заметить двух людей, скорее всего – хозяин и пассажир.

Напомним, что в Находке, Спасске-Дальнем и Октябрьском районе действует запрет о выходе на лед. Жители не должны выходить на водоемы для рыбалки, катания на коньках и прочих забав.

Такой же запрет ввели и во Владивостоке, действует он до 31 декабря 2022 года. Также выход на замерзшие водоемы запретят с 1 марта 2023 года во время распадения льда.

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