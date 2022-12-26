Во Владивостоке с самого утра 10-балльный затор, которому не видно конца

«Яндекс.Карты» оценивает загруженность дорог на 10 баллов. Фото: Милана СОКОЛ

С самого утра Владивосток находится в плену сильных пробок. В понедельник, 26 января, сервис «Яндекс.Карты» оценивает загруженность дорог на 10 баллов. Такую картинку водители наблюдают с самого утра, и надеяться на лучшее не приходится.

Свое дело сделал и снегопад, во власти которого оказался совсем недавно Владивосток, и предновогодняя суета. Сложно ездить за подарками и продуктами по обледенелым и заснеженным дорогам. Поэтому с самого утра водители и пассажиры общественного транспорта по несколько часов стоят в пробках. Хуже всего ситуация на улицах Вилкова, Окатовая, Светланская, Пушкинская, Некрасовская, Алеутская, Луговая, а также проспект Красного знамени. Сервис окрасил эти дороги в даже не в красный, а бордовый. Жители жалуются, что не могут даже доехать до дома. Они проезжают пару метров и снова стоят. А некоторые пассажиры автобусов заметили, что дойти пешком сейчас быстрее, нежели на автобусе. В комментариях сервисов люди негодуют:

– Вы смеетесь? Почему стоим? Или вам до сих пор кажется, что снег идет?

– Что за коловые пробки сегодня?

Напомним, что «Комсомольская правда – Владивосток» писала про то, что дорожный «коллапс» затронул и пассажиров общественного транспорта. Из-за задержек людей в автобусах так много, что он напоминает консервную банку. К тому же, на некоторых остановках все еще не почистили снег вдоль дороги, до транспорта приходится буквально допрыгивать, перебираться через сугробы.

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

21 декабря на Приморье обрушился снегопад – «КП» собирает актуальную информацию об обстановке в крае

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.