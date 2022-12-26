В Приморье несколько автомобилей провалились в воду

Машина увязла во Владивостоке, в районе Седанки. Фото: принтскрин видео.

Министерство ГОЧС запретило выход на неокрепший лед до 31 декабря. Но, кажется, некоторые водители считают, что правила созданы, чтобы их нарушать. И как результат: их автомобили оказываются в воде. 26 декабря сразу несколько машин выехали на лед и провалились. Подробнее – в материале «Комсомольская правда – Владивосток».

Жители Приморья продолжают выходить на лед, игнорируя запреты. В итоге два автомобиля провалились под лед. Видео делятся очевидцы, которые проезжали мимо.

Первый случай произошел в Партизанские. Там вес микроавтобуса не выдержал неокрепший лед. Он треснул, а колеса машины оказались в водяной ловушке.

Вторая машина увязла во Владивостоке, в районе Седанки. Перед авто оказался под водой. Рядом можно заметить трех людей, скорее всего это водитель и пассажиры.

Напомним, что ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала про то, что два автомобиля в Хасанском районе ушли под воду.

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