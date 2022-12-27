Вновь одной из причин транспортного безумия стали ДТП. Фото: КП – Владивосток

Второй день столица Приморья утопает в пробках. Из-за наледи и гололеда главные артерии города сковали заторы в девять баллов. Наиболее тяжелая обстановка сохраняется на участках с крутым рельефом, осложняя движение почти во всех районах муниципалитета: в Первореченском, Ленинском, Первомайском и Советском.

По данным 2ГИС и сообщениям читателей, задержка проезда наблюдается на улицах Русской, Адмирала Горшкова, Анны Щетининой, Выселковой, Луговой, Океанском проспекте (в районе Первой Речки), Калинина, проспекте 100-летия Владивостоку (в сторону центра) и Золотом мосту. Также непростая ситуация на Эгершельде – на улице Крыгина, большая пробка на Вилкова.

Вновь одной из причин транспортного безумия стали ДТП. Аварии зафиксированы на Борисенко, около площади Луговой не может проехать фура. Столкновения есть и на Светланской, но они, скорее, следствие плохой обработки дорожного полотна. На кольце в районе Окатовой очевидцы сообщают о серьезной пробке, сетуя на некачественную уборку.

– Дорожные работники, с наступающим вас! [Желаю] чтобы у вас было все так же хорошо, как вы чистите дороги, – комментируют владельцы авто.

Редакция обратилась в мэрию, чтобы узнать главную причину пробок.

Напомним, ранее «КП – Владивосток» писала о дорожной обстановке 26 декабря. С 9 утра краевая столица начала стоять в пробках. В связи с переполненными автобусами местные жители были вынуждены миновать общественный транспорт и отправляться домой пешком. Осложняют ситуацию большегрузы. Часть заторов возникает из-за того, что они не могут проехать на труднопроходимых участках.

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