Во Владивостоке вновь ввели запрет на въезд большегрузов в город 27 декабря

Ограничение будет действовать с 6:30 до 21:30 часов.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Во Владивостоке вновь ввели запрет на въезд и движение крупнотоннажной автомобильной техники. Действовать ограничение будет 27 декабря с 6:30 утра до 21:30 часов, а коснется оно только «тяжеловесов» больше пяти тонн. Связано данное решение с ликвидацией последствий снежного циклона, прошедшего в приморской столице 21-23 декабря.
– Это поможет разгрузить улицы и быстрее производить работы по вывозу собранного вдоль дорог снега, – отметили в мэрии Владивостока.
Следует отметить, что запрет на въезд большегрузов уже вводили во время снежного циклона. Однако многие водители нарушали правила, что приводило к коллапсу в некоторых районах столицы Приморья.
Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что пробки сковали многие улицы города. Приморцы массово жалуются на давки в общественном транспорте и неочищенные дороги.
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