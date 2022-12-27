Во Владивостоке вновь ввели запрет на въезд большегрузов в город 27 декабря

Ограничение будет действовать с 6:30 до 21:30 часов. Фото: Виктория МИНАЕВА

Во Владивостоке вновь ввели запрет на въезд и движение крупнотоннажной автомобильной техники. Действовать ограничение будет 27 декабря с 6:30 утра до 21:30 часов, а коснется оно только «тяжеловесов» больше пяти тонн. Связано данное решение с ликвидацией последствий снежного циклона, прошедшего в приморской столице 21-23 декабря.

– Это поможет разгрузить улицы и быстрее производить работы по вывозу собранного вдоль дорог снега, – отметили в мэрии Владивостока.

Следует отметить, что запрет на въезд большегрузов уже вводили во время снежного циклона. Однако многие водители нарушали правила, что приводило к коллапсу в некоторых районах столицы Приморья.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что пробки сковали многие улицы города. Приморцы массово жалуются на давки в общественном транспорте и неочищенные дороги.

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