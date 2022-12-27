На скользкой дороге во Владивостоке столкнулись пять автомобилей

Очевидцы поделились кадрами в социальных сетях. Фото: telegram-канал @dpskontrol_125rus.

Последствия мощного снегопада, который обрушился на Приморье 21 декабря, по-прежнему приносят неприятности местным жителям. Ночью 26-го числа во Владивостоке произошла массовая авария.

Об аварии очевидцы рассказали в социальных сетях. По их словам, все произошло на Гоголя. На дороге размотались как минимум пять автомобилей. Из-за чего все случилось, не известно, но можно предположить, что причиной ДТП стала скользкая трасса, которая обледенела к вечеру.

Напомним, что с самого утра улицы Владивостока сковали пробки. Сложная ситуация почти во всех районах города. Одной из причин заторов стали аварии. Например, в районе площади Луговой не может проехать большегруз, а на Светланской столкнулись автомобили.

Сложная обстановка в приморской столице наблюдается на Адмирала Горшкова, Анны Щетининой, Выселковой, Золотом мосту, Калинина, Луговой, Океанском проспекте (в районе Первой Речки), проспекте 100-летия Владивостоку (в сторону центра), Русской.

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21 декабря на Приморье обрушился снегопад – «КП» собирает актуальную информацию об обстановке в крае.

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