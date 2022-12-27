«Восточный Порт» и КБИ «Воин» подвели итоги сотрудничества в 2022 году

Фото: АО «Восточный Порт»

В течение уходящего 2022 года продолжалось плодотворное сотрудничество компании АО «Восточный Порт», Фонда «Восточный Порт» и Находкинской общественной организации Клуб боевых искусств «Воин». Отличные показатели, которые представители КБИ «Воин» неизменно показывают на соревнованиях по всестилевому карате, уже стали приятной традицией. В первую очередь, благодаря системной поддержке единоборцев Фондом «Восточный Порт», реализующим программу социального развития «Спорт», и, конечно же, высокому мастерству тренеров, раз за разом открывающих и воспитывающих новые спортивные таланты.

В Хабаровске, Владивостоке, Находке, приморской Покровке и далеком Новочебоксарске – Махмудшариф Хужмуборов, Михаил Онипко, Максим Решетов, Михаил Ладанов, Леонид Семенухин и Олег Коновалов, которых тренирует известный находкинский специалист Илья Зелик, продемонстрировали отличную технику боя и волю к победе. По итогам соревнований ребята завоевали и привезли в родной клуб золотые и серебряные награды. Свою лепту в победы юных «воинов» внесли «восточники», которые профинансировали для находкинских спортсменов проезд, организовали питание и проживание в гостиницах.

Фото: АО «Восточный Порт»

Благодаря совместной организаторской работе КБИ «Воин» и специалистов «Восточного Порта» уже третий год подряд стало возможным проведение летних учебно-тренировочных сборов спортивного лагеря «Тихоокеанский рубеж» в детском оздоровительном лагере «Шепалово», являющимся структурным подразделением стивидорной компании. В минувшем августе клуб «Воин» пригласил на тренировки, аттестацию и отдых 400 любителей контактных видов спорта, детей от 6 до 18 лет, из разных регионов Дальнего Востока. При этом «Восточный Порт» традиционно берет на себя расходы по пребыванию в лагере группы детей из малообеспеченных и многодетных семей.

Уделяет внимание Фонд «Восточный Порт» и условиям занятий с участием воспитанников КБИ «Воин». По заявке руководства общественной организации, портовики приобрели для спортивного зала кондиционер, и сейчас, вторую зиму подряд, тренировки спортсменов проходят в теплом и комфортном помещении без оглядки на «капризы» центрального отопления и риска простуды участников процесса. Позаботился Фонд и об удобстве посещения спортзала молодыми людьми – вместо крутого «трапа» на второй этаж здесь, при поддержке «Восточного», появился удобный невысокий лестничный пролет.

Долговременное сотрудничество «Восточного Порта» и КБИ «Воин» в наступающем году вновь продолжится, а это значит, что мы с вами непременно вновь услышим имена победителей – воспитанников клуба и, конечно же, узнаем о новых открытиях и новых талантах.

Фото: АО «Восточный Порт»

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