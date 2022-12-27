Движение на улице Сабанеева во Владивостоке ограничат почти на два месяца

На Сабанеева проложат новые сети. Фото: скриншот

Новый год – новое благоустройство города. С 10 января по 22 февраля во Владивостоке частично ограничат движение на улице Сабанеева. На этом участке смонтируют новые сети холодного водоснабжения.

В администрации города уточнили, что на месте ремонтных работ также ограничат парковку на участке автомобильной дороги в районе дома №11, строения 5 по улице Адмирала Юмашева (ГСК «Автолюбитель»). Ограничения вступят в силу с 8 утра 10 января и продлятся до 23 часов вечера 20 февраля.

Отметим, что объехать это место водители смогут по улицам Сабанеева и Адмирала Юмашева. Автолюбителей просят с пониманием отнестись к данным ограничениям.

Напомним, тем временем во Владивостоке вновь ввели запрет на въезд и движение крупнотоннажной автомобильной техники. Действовать ограничение будет 27 декабря с 6:30 утра до 21:30 часов, а коснется оно только «тяжеловесов» больше пяти тонн. Связано данное решение с ликвидацией последствий снежного циклона, прошедшего в приморской столице 21-23 декабря.

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