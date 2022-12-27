Трех человек спасли пожарные из жилого дома на Камчатке

Выгорело четыре квадратных метра площади и стены квартиры. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Пожар охватил одну из квартир пятиэтажного дома в краевой столице Камчатки. Огонь вспыхнул минувшим вечером, 26 декабря, трех человек вывели из задымленного дома с помощью спасательных устройств, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сообщение на пульт поступило в 20:00 – загорелось нечто в маленькой квартире в 15 «квадратов» в доме на Океанской. Личный состав прибыл незамедлительно. Жители были отрезаны от эвакуации дымом, на улице их провели по лестничной площадке. Пожар удалось полностью потушить за 24 минуты.

– В результате пожара уничтожена потолочная плитка ПВХ по всей площади, повреждены декоративная отделка стен и вещи на площади четыре квадратных метра. Причину возгорания устанавливают сотрудники государственного пожарного надзора.

Камчатцам в пресс-службе напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности – особенно в период новогодних праздников. Напомним, в Приморье в минувшие выходные загорелся потолок в ночном клубе, подробности скандальной истории «КП» публиковала в отдельном материале.

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