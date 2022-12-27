В Приморье изменится график работы почтовых отделений в новогодние праздники

Рассказываем об изменениях в работе почты. Фото: АО «Почта России»

В связи с новогодними праздниками изменится график работы почтовых отделений в Приморском крае. В последний день в году, 31 декабря точки Почты России будут работать на час меньше. Рассказываем и о других изменениях.

1, 2 и 7 января объявят выходными. В эти дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональным отделением Пенсионного фонда РФ, с учетом особенностей конкретных районов.

В обычном режиме продолжат работу все почтовые отделения 3, 4, 5, 6, 8 и 9 января. Чтобы клиенты бесперебойно и своевременно получали пенсии и пособия, почтовые отправления и периодические издания, некоторые сельские отделения могут работать по другому графику.

Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.

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