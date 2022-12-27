В Уссурийске привлекли к ответстсвенности водителя автобуса, который хотел проехать по ногам пешеходов

Поступок попал на камеру видеорегистратора. Фото: принтскрин видео, соцсети

Полиция Уссурийска проверила размещенное в социальных сетях видео, на котором водитель пассажирского автобуса №106 грубо нарушил правила – едва ли не задавил пенсионерку. Рулевого привлекли к административной ответственности, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Все произошло 26 декабря: водитель автобуса перевозил пассажиров и проехал на красный свет на перекрестке улиц Краснознаменной и Чичерина. Нарушителем оказался 41-летний житель приморского села Михайловка.

Оштрафовали водителя по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора). Мужчине грозит штраф в размере тысячи рублей.

Ранее проверку инициировала прокуратура Приморского края. Ведомство тоже отреагировало на публикацию в социальных сетях. Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» рассказывала о массовой пробке из междугородних автобусов. Без возможности добраться до дома накануне остались десятки пассажиров.

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