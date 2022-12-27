Восемь тысяч кубометров снега вывезли дорожники с улиц Владивостока ночью 27 декабря

Дорожники продолжают вывозить снег с улиц Владивостока. Фото: МБУ «Содержание городских территорий»

Трехдневный снегопад, который прошел в Приморье 21-23 декабря, принес краю немало проблем. Дорожники во Владивостоке продолжают работать круглосуточно и устранять последствия стихии. Ночью с 26 по 27 декабря специалисты вывезли с дорог и тротуаров восемь тысяч кубометров снега, а его общее количество с начала снегопада уже превышает 43 тысячи кубов, сообщили в пресс-службе мэрии.

– Ночью собранный вдоль дорог снег вывозили с Котельникова, Спортивной, Русской, Ручейной, Адмирала Кузнецова, Сахалинской и некоторых других адресов, – рассказывали сотрудники «Содержания городских территорий».

Общее количество снега уже превысило 43 тысячи кубов. Фото: МБУ «Содержание городских территорий»

Расчищали и обрабатывали дороги также на Спиридонова, Можайской, Луговой, Зелёном бульваре, 40 и 50 лет ВЛКСМ, Баляева, Борисенко, Маковского, Калинина, проспекте 100-летия Владивостока, Каштановой, Фадеева и так далее.

Помогает дорожникам в работе 185 единиц специализированной техники: тракторы-щетки, КамАЗы, грейдеры, пескоразбрасыватели и так далее.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что второй день в городе продолжается транспортный коллапс. Некоторые водители стоят в пробках часами из-за снежного наката и гололеда на дорогах.

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