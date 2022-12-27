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НовостиВладивосток27 декабря 2022 4:30

Настоящий каток: жители приморской столицы пожаловались на один из опасных участков дороги

Владивостокцев беспокоит состояние обледеневшего перекрестка на 40 лет ВЛКСМ
Павел САХАРОВСКИЙ
Дорожники работают над расчисткой снега.

Дорожники работают над расчисткой снега.

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Жители приморской столицы продолжают жаловаться на скользкие дороги. Читатели «Комсомольской правды – Владивосток» рассказали об одном из опасных участков трассы, который их беспокоит.

Речь идет о перекрестке перед 40 лет ВЛКСМ. По словам местных жителей, здесь произошло два порыва, вода вытекла и быстро заледенела. Участок по-настоящему можно назвать опасным: сюда спускается большое количество машин с Часовитина и Фрегата, все идут на Школьную, большой поток машин сохраняется и утром, и вечером, а из-за скользкого льда не исключен риск аварий.

В пресс-службе мэрии «Комсомолке» ответили, что перекресток чистили и обрабатывали пескосоляной смесью в ночь на 27 декабря, дорожники планируют повторно пройтись по участку.

Напомним, что жители Владивостока не первый день страдают от пробок из-за наледи на дорогах. Скользкие трассы стали причиной и массового ДТП, которое произошло на Гоголя.

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