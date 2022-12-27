Настоящий каток: жители приморской столицы пожаловались на один из опасных участков дороги

Дорожники работают над расчисткой снега. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Жители приморской столицы продолжают жаловаться на скользкие дороги. Читатели «Комсомольской правды – Владивосток» рассказали об одном из опасных участков трассы, который их беспокоит.

Речь идет о перекрестке перед 40 лет ВЛКСМ. По словам местных жителей, здесь произошло два порыва, вода вытекла и быстро заледенела. Участок по-настоящему можно назвать опасным: сюда спускается большое количество машин с Часовитина и Фрегата, все идут на Школьную, большой поток машин сохраняется и утром, и вечером, а из-за скользкого льда не исключен риск аварий.

В пресс-службе мэрии «Комсомолке» ответили, что перекресток чистили и обрабатывали пескосоляной смесью в ночь на 27 декабря, дорожники планируют повторно пройтись по участку.

Напомним, что жители Владивостока не первый день страдают от пробок из-за наледи на дорогах. Скользкие трассы стали причиной и массового ДТП, которое произошло на Гоголя.

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