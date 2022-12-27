Стало известно, как будут работать травмпункты в Приморье в период новогодних праздников

Специалисты рассказали, нужен ли паспорт при первом обращении в учреждение.
Фото: Олег УКЛАДОВ
До Нового года осталось совсем немного времени, и многие учреждения меняют свой график, то же касается и Приморья. «Комсомольская правда – Владивосток» связалась с пресс-службой краевого минздрава, чтобы узнать, обновится ли в период праздников расписание травмпунктов.
Как ответили редакции, в новогодние каникулы эти учреждения по всему Приморью будут работать круглосуточно и без каких-либо изменений. На момент обращения экстренную помощь туристам и жителям края окажут без документов, например, если человек получил травму на улице, но в дальнейшем необходимо предоставить паспорт.
Это же касается и иностранных гостей, например, студентов. Если у них есть регистрация, значит, они прикреплены к какой-либо поликлинике, но при экстренных ситуациях им могут помочь и без временной прописки.
Адреса травмпунктов во Владивостоке:
Травмпункт № 1 – улица Уткинская, 7;
Травмпункт № 2 – улица Калинина, 78;
Травмпункт № 3 – улица Давыдова, 3.
Учреждение в Уссурийске расположено по адресу: Комарова, 55, в Артеме – Партизанская, 13к1.
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