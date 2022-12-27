Режим работы пунктов пропуска в Приморье увеличен на 4 часа из-за повышенного грузопотока из КНР

На Дальнем Востоке только 58 постов из 80 соответствуют нормам. Фото: соцсети

В Приморье увеличили время работы пунктов пропуска на китайской границе. Таможенники будут трудиться на 4 больше: с 9 до 23 часов, сообщили в ФГКУ Росгранстрой.

Действовать мера будет с 26 по 30 декабря, на обновленный режим работы перейдет пункт Краскино. Это связано с повышенным грузопотоком из Китая – вероятно, сказываются приближающиеся праздничные дни и желание приморцев закупиться подарками.

– ФГКУ Росгранстрой рекомендует грузоперевозчикам учитывать эту информацию при планировании пересечения государственной границы, – сказано в сообщении ведомства.

Напомним, уже несколько лет состояние погранпереходов в Приморье (в частности, на юге края) оставляет желать лучшего. «Комсомольская правда – Владивосток» подробно писала о том, что сотрудники трудятся в спартанских условиях, а на самих пунктах регулярно фиксируются длинные очереди. Региональный минтранс уже отчитал полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

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