Мэрия Владивостока просит жителей убрать автомобили с обочин, чтобы расчистить дороги от снега

Припаркованные в неположенных местах автомобили – одна из главных проблем дорожников. Фото: Администрация Владивостока

Администрация приморской столицы опубликовала список адресов, на которых техника в ночь с 27 на 28 декабря будет заниматься расчисткой дорог и вывозом снега. Водителей просят не парковать транспортные средства на перечисленных участках. «КП – Владивосток» публикует список улиц, на который пройдут работы.

Техника пройдет по трассам, расположенным на улицах: Калинина, 50 лет ВЛКСМ, Нейбута (от остановки “Ладыгина” в сторону ул. Адмирала Юмашева), Адмирала Юмашева, Баляева, Шепеткова (от остановки “Шепеткова” до выезда на пл. Луговую), Светланская (от остановки “Авангард” в сторону центра), Партизанский проспект (от остановки “Гоголя” к Инструментальному заводу в оба направления), проспект Красного Знамени (в районе Тополиной аллеи), Алеутская (от Семёновской до ЖД вокзала), Котельникова, Постышева, 1-я Морская.

Отметим, что припаркованные в неположенных местах автомобили – одна из главных проблем дорожников. Чтобы убрать конкретный участок, специалисты «Содержания городских территорий» вынуждены сперва выяснить, кому принадлежит автомобиль, связаться с владельцем и подождать, пока он его отгонит. В противном случае – действуют сотрудники ГИБДД.

Напомним, что, в частности, из-за данной проблемы Владивосток заполонили девятибалльные пробки. Второй день в городе продолжается транспортный коллапс. Главные трассы сковали заторы – сложнее всего обстановка на проспекте 100-летия Владивостоку, улице Русской, Светланской, сейчас ситуация осложнилась и на Золотом мосту.

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