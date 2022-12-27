Михаил Мишустин назначил Бориса Коробца ректором ДВФУ

Борис Коробец официально стал ректором Дальневосточного федерального университета. Фото: ДВФУ

Борис Коробец официально стал ректором Дальневосточного федерального университета. Распоряжение об этом подписал Михаил Мишустин, председатель Правительства РФ. Об этом рассказали в пресс-службе университета.

Борис Коробец вступил в должность исполняющего обязанности ректора ДВФУ в 2021 году, после ухода Никиты Анисимова. До этого Коробец был проректором по научной работе и стратегическому развитию МГТУ им. Н.Э. Баумана. Он также является членом бюро Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте России по науке и образованию и членом Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

За тот год, что Борис Коробец был исполняющим обязанности ректора, ДВФУ успел выиграть в конкурсе Министерства науки и высшего образования, создать передовую инженерную школу и открыть Русский инжиниринговый центр для развития реального сектора экономики.

Также под его руководством подготовили программу развития университета до 2030 года и начали проектировать научно-технологический центр.

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