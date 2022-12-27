Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВладивосток27 декабря 2022 9:18

Михаил Мишустин назначил Бориса Коробца ректором ДВФУ

Председатель Правительства РФ подписал распоряжение 26 декабря
Дарья ИЩУК
Борис Коробец официально стал ректором Дальневосточного федерального университета.

Борис Коробец официально стал ректором Дальневосточного федерального университета.

Фото: ДВФУ

Борис Коробец официально стал ректором Дальневосточного федерального университета. Распоряжение об этом подписал Михаил Мишустин, председатель Правительства РФ. Об этом рассказали в пресс-службе университета.

Борис Коробец вступил в должность исполняющего обязанности ректора ДВФУ в 2021 году, после ухода Никиты Анисимова. До этого Коробец был проректором по научной работе и стратегическому развитию МГТУ им. Н.Э. Баумана. Он также является членом бюро Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте России по науке и образованию и членом Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

За тот год, что Борис Коробец был исполняющим обязанности ректора, ДВФУ успел выиграть в конкурсе Министерства науки и высшего образования, создать передовую инженерную школу и открыть Русский инжиниринговый центр для развития реального сектора экономики.

Также под его руководством подготовили программу развития университета до 2030 года и начали проектировать научно-технологический центр.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Готовимся к Новому году. Как сберечь драгоценное время и деньги, отправляя подарки?

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.