В Приморье увеличили составность пригородных поездов

Во время циклона именно поезда стали самым надежным средством передвижения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владивосток недавно оказался во власти стихии. Сейчас дорожные службы пытаются ликвидировать последствия, но который день в городе сильные пробки в 10-баллов. Жители вынуждены добираться до автобусов по сугробам и несколько часов тратить на поездку до работы и дома. Из-за этого «Дальневосточная железная дорога» приняла решение увеличить составность пригородных поездов.

В пресс-службе рассказали, что во время циклона именно поезда стали самым надежным средством передвижения. Поэтому теперь железнодорожники увеличили состав до 6 вагонов на нескольких маршрутах. В их число вошли:

«Владивосток – Мыс Чуркин», в период с 27 по 29 декабря, «Мыс Чуркин – Надеждинская», в период с 27 по 29 декабря, «Надеждинская – Владивосток», в период с 27 по 30 декабря, «Владивосток – Уссурийск», в период с 28 по 29 декабря, «Уссурийск – Владивосток», в период с 29 по 30 декабря.

Напомним, что «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что из-за наледи и гололеда главные артерии города сковали заторы в девять баллов.

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