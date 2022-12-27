На заместителя главы администрации Владивостока завели дело из-за плохой очистки снега и наледи

Прокуратура выявила более 100 нарушений управляющих компаний. Фото: Комсомольская правда

Дорожные службы ликвидируют последствия снежного циклона во Владивостоке. Их работу проверила прокуратура, которая выявила более 100 нарушений. Среди них долгая очистка общественных и придомовых территорий, тротуаров, проезжей части и неприятие мер к обеспечению проезда аварийных служб. Мэру города внесли представления об устранении этих недочетов, а на заместителя главы администрации завели дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог».

Прокуроры Владивостока также внесли представления более 40 руководителям управляющих организаций. Их работу теперь будут тщательно контролировать.

Еще 15 должностных лиц вызвали для вынесения постановлений о возбуждении дел по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушениями лицензионных требований, за исключением случаев, предусмотренных ст. 13.19.2 КоАП РФ».

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