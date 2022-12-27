Во Владивостоке появились новые адреса

Решение приняли на заседании комиссии по городской топонимике. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

В столице Приморского края появились новые адреса. В районе улицы Лучистой появился переулок Ручейный, а рядом с Находкинской теперь есть Кустарный, Квартальный, Дозорный и Дорожный переулки. Решение приняли на заседании комиссии по городской топонимике, куда входят специалисты администрации Владивостока, представители Российского государственного архива Дальнего Востока, кафедры проектирования архитектурной среды и интерьера Инженерной школы ДВФУ и другие.

Изменений на карте города много: в районе улицы Дмитриева еще одна улица с названием Акимушкина, а около улицы Васнецова появился переулок Ярошенко.

Новые названия получили и некоторые остановки общественного транспорта. У дома №1б по улице Героев Хасана остановка теперь называется «Реми», в районе дома №7 по улице Часовитина – «Часовитина, 7» , а рядом с домом №11 по улице Часовитина – «Часовитина, 11», в районе дома №14 по ул. Сафонова – «Озеро», а у домов № 100 и 115 на Днепровской – «Славда».

Кроме того, остановка транспорта в районе Гоголя, 41 теперь будет называться не «ВГУЭС», а «ВВГУ». Это произошло из-за ребрендинга университета, о котором ранее писала «Комсомольская правда – Владивосток».

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