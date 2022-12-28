Дорожная обстановка в городе по-прежнему осложнена. Фото: Дарья НАУМЕЦ

В среду, 28 декабря, Приморский край окажется во власти высотного центра, который и определит погоду на предстоящий день. Синоптики обещают региону местами небольшой снег и гололедицу. Ветер возьмет направление с северо-запада, умеренный. Температура воздуха от 3 до 14 градусов со знаком минус. Об этом сообщает портал Примпогода. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

В дальневосточной столице снег ожидается только в первой половине дня. На дорогах Владивостока по-прежнему снежный накат и гололедица. Температура воздуха утром до 14 градусов мороза, днем 8-10 градусов со знаком минус. Ветер умеренный се6веро-западный, усилится после обеда.

В соседнем Уссурийске переменно облачно и, можно сказать, без осадков. Трассы пока также скованы гололедицей и снежным накатом. Температура воздуха здесь -8...-10°C, в утренние часы -26...-28°C.

В Находке слабый до умеренного ветер, утром температура воздуха 11 градусов мороза, в течение дня – 2-4 градуса со знаком минус. Переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица.

Синоптики говорят, что, согласно многолетним наблюдениям, погода во Владивостоке 28 декабря всегда была холодной. Температурный минимум метеорологи зафиксировали в 1938 году, и составил он −24,0 °С. Максимальная температура воздуха +1,5 °С отмечалась в 1987 году.

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