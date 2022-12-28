Бойцам отряда «Тигр» губернатор Приморья вручил награды

Награду учредили в Приморье еще в октябре 2022 года. Фото: Правительство Приморского края

Губернатор Приморья Олег Кожемяко наградил приморских «Тигров». Об этом сообщает правительство края. Как прошла встреча бойцов и родных – в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

По данным ведомства, с передовой вернулись более 30 бойцов. Среди них жители Приморья, Камчатки и Сахалина. На главной площади Владивостока их встретили родные и близкие. С возвращением мужчин поздравил и глава края.

– Вы выдержали весь тот накал, который был со стороны противника. Вы ковали славу нашего приморского отряда «Тигр», и сегодня вам на смену пришли ваши товарищи, кто так же достойно будет продолжать нести знамя нашего приморского отряда. Дорогие ребята, я искренне рад поздравить вас с возвращением в родные края!

Родные и близкие тепло встретили бойцов. Фото: Правительство Приморского края

Командир приморского «Тигра» Сергей Ефремов доложил, что к выполнению задач в зоне боевых действий приступил уже второй батальон. Ему кстати Олег Кожемяко вручил орден «За заслуги» 2-й степени.

Глава региона в свою очередь пожелал бойцам и их семьям счастья, здоровья и «достойно встретить Новый год в кругу семьи». Близкие сказали, что очень гордятся своими мужчинами. Жены и матери поделились, что волновались, переживали и постоянно думали.

– Мы знали, что они отстаивают правое дело, нашу Родину, и это вселяло в нас надежду, было легче ждать их возвращения.

Напомним, что награду учредили в Приморье еще в октябре 2022 года.

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