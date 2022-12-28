Об изменениях рассказали в краевом минздраве. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В связи с предстоящими новогодними праздниками учреждения Приморья обновляют свой график работы. «Комсомольская правда – Владивосток» расскажет, изменится ли расписание родильных домов в крае.

Как рассказали редакции в пресс-службе приморского минздрава, Новый год никак не повлияет на работу роддомов, все учреждения будут принимать пациентов в штатном режиме. Но в праздничные дни изменится расписание женской консультации.

График работы женской консультации в родильном доме №3:

30 декабря – рабочий день с 8:00 до 20:00;

31 декабря – дежурная служба с 9:00 до 15:00;

1 и 2 января – выходные дни;

3 января – дежурная служба с 9:00 до 15:00;

4, 5, 6 января – дежурная служба с 9:00 до 20:00;

7, 8 января – выходные дни.

В экстренных случаях в праздничные дни стоит обращаться в приемные акушерского и гинекологического отделений. УЗИ будет работать без выходных круглые сутки на третьем этаже.

График работы женской консультации в Приморском краевом перинатальном центре:

31 декабря – с 9:00 до 15:00;

3 января – с 9:00 до 15:00;

4, 5 и 6 января – с 9:00 до 20:00.

Напомним, что приморские травмпункты во время новогодних праздников также будут работать без изменений в графике. Выходными днями в поликлиниках станут 1, 2, 7 и 8 января, а в почтовых отделениях – 1, 2 и 7 января.

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