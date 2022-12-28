Ситуация в районе остановки «Первая Речка» остается напряженной. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Более 100 нарушений, связанных с несвоевременной уборкой снега, выявила прокурора Владивостока. Также дорожники и управляющие компании не предприняли мер, чтобы обеспечить проезд аварийных и специальных служб. «Приморский экологический оператор» будет наказан из-за того, что не вывозил мусор. На основании нарушений ведомство возбудило административное дело и на заместителя главы города.

Правонарушение относится к части 1 статье 12.34 КоАП РФ – несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.

Совместно с прокуратурами Первореченского, Первомайского, Советского, Ленинского и Фрунзенского районов более 40 представлений внесено руководителям УК. Результаты рассмотрения и фактическое устранение нарушений поставлены на контроль.

Еще 15 должностных лиц УК получат постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях по статье «осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушениями лицензионных требований, за исключением случаев, предусмотренных ст. 13.19.2 КоАП РФ»

– Также должностное лицо КГУП «Приморский экологический оператор» вызвано в прокуратуру Владивостока для вынесения постановления по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами) по факту несвоевременного сбора и вывоза твердых коммунальных отходов на территории, – сообщили в прокуратуре.

Напомним, из-за снегопада, который прошел в Приморье с 21 по 23 декабря, Владивосток замело снегом. Несмотря на все усилия, дорожные службы не смогли справиться с ударом стихии. Важные артерии города сковала наледь. Вплоть до сегодняшнего дня, 28 декабря, в муниципалитете сохраняются сильнейшие пробки в девять баллов. Общественный транспорт ходит с перебоями, автобусы – переполнены. В частности, тяжелая ситуация продолжается с электричками. По словам читателей «КП», электропоезда не справляются с потоком пассажиров.

До 22:00 также действует ограничение на въезд и передвижение большегрузов. В мэрии сообщили, что с утра посты ГИБДД дежурят на въезде в город и не пускают фуры.

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