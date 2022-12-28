«Люди, что с вами»: мать 12-летнего подростка рассказала, что произошло с ее сыном во Владивостоке

В адрес водителя в соцсетях льются нецензурные комментарии. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Очередной вопиющий случай обсуждают в социальных сетях жители Владивостока. Предметом бурной дискуссии стал 12-летний школьник. О том, что произошло с ребенком, рассказала мама подростка. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Появилась история, которая многих не смогла оставить равнодушными, в местном паблике в Telegram. Как рассказывает женщина, все описанные события произошли 27 декабря.

– Мой 12-летний сын, возвращаясь со школы, как всегда сел в 15 автобус, идущий с Трудовой до нашего дома на Чуркин. Когда на своей остановке он попытался выйти, его карта не прошла… Я не знаю, почему его карта в СТОП- Листе оказалась, я пополняю ее всегда и если вижу, что у него совершаются попытки оплаты, которые не проходят, то сразу кладу на счет деньги.

Естественно, водитель автобуса без оплаты мальчика не выпустил и просто закрыл перед ним двери на выход. На следующей остановке мальчик попробовал снова оплатить поездку, но тщетно – ситуация повторилась, и двери автобуса вновь оказались заперты. Далее по маршруту общественный транспорт следовал на Золотой мост, а там уже и до центра недалеко.

На Суханова ребенку все-таки удалось выбежать из автобуса. Кое-как, плутая, мальчик добрел до центра в надежде найти остановку, которая вернет его домой. В тот момент был уже вечер, около 19 часов, и трассу сковали десятибалльные пробки. Пешеходы посоветовали ему идти пешком, мол, так быстрее будет. Телефона у школьника с собой не оказалось – как рассказала мам, очередной мобильник мальчик потерял еще пару недель назад.

– Он пошел пешком. По дороге парень подходил к прохожим и просил дать позвонить маме! Люди его посылали… Ни один человек не дал 12-летнему прилично одетому мальчику с портфелем позвонить… Благо, он сориентировался и дошел до Луговой, там попросил водителя 55 автобуса его довезти и в 22 часа попал домой, – закончила рассказ о незапланированном «путешествии» женщина.

Судя по всему, в правоохранительные органы жительница Владивостока не обращалась, однако очень верит, что после публикации поста в социальных сетях удастся отыскать водителя, который не выпустил мальчика из автобуса.

– Люди!!! Ну вы что!!! Через три дня Новый год!! Ну будьте вы добрей! 12-летний ребенок, просто плутающий по городу, просящий позвонить!!! Или увезти и высадить… Даже думать не хочу о том, что могло бы быть… Ну что с вами??? Будьте добрей…– сетует мать мальчика.

Между тем, в адрес водителя массово полетели нелицеприятные высказывания. А некоторые комментаторы и вовсе говорят, что история тянет на уголовное дело по статье 127 УК РФ – Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением.

Подобная история уже случалась во Владивостоке. Тогда, в 2020 году, водитель автобуса заставил мальчика попрошайничать прямо в общественном транспорте, чтобы насобирать денег на поездку. Только после оплаты мужчина выпустил ребенка, предварительно проехав несколько остановок от дома школьника. Подростку пришлось назад возвращаться уже пешком. Дома он рассказал все отцу, а мужчина церемониться не стал – сразу же написал заявление в полицию.

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