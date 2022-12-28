Кутаемся в тулупы, включаем печки: жильцы высотки во Владивостоке мерзнут в своих квартирах

По словам одного из жильцов, во всех ста регулярно болеют взрослые и дети. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

После прогулки на холодной улице хочется вернуться в теплую квартиру, чтобы согреться. Но жильцам дома на Шошина, 19в в этом плане не повезло. Они обратились в редакцию «Комсомольской правды – Владивосток» и рассказали о своей проблеме.

По словам одного из жильцов, на протяжении всего отопительного сезона во всех ста квартирах дома батареи периодически становятся холодными, а температура воздуха достигает +15...+16°C. Взрослые и дети регулярно болеют, чтобы согреться, люди включают несколько обогревателей или кондиционеров.

Как поделился наш собеседник, он лично с инженером управляйки спускался в подвал и снимал параметры температуры теплового узла, они всегда занижены на 30-40%.

– В УК на мои вопросы отвечают: «Мы ничего не можем сделать, во всем виноваты городские службы», то есть тепловые сети Первореченского района, которые подают маленькую температуру горячей воды и маленькое давление в трубах.

В УК «Комсомолке» также сказали, что исправить эту проблему пока никак не могут и заказали техническое условие (регламент, который контролирует качество товаров и услуг. – Прим. ред.) на реконструкцию теплового узла.

Редакция связалась с пресс-службой МУПВ ВПЭС, чтобы узнать, что могло стать причиной этой проблемы.

– Теплоснабжение мы подаем в полном объеме, порыва по этому адресу нет. На Шошина, 19в стоит современный теплоузел. Мы предполагаем, что проблема возникла из-за того, что им не умеют пользоваться, – рассказала пресс-секретарь МУПВ ВПЭС Елена Титова.

Также в ведомстве рассказали, что для поиска виновного в этой ситуации необходимо собрать комиссию с участием управляйки, ДГК и ВПЭС, которая составит акт, выяснит причину проблемы и решит, как ее устранить.

Мы также обратились в пресс-службу ДГК, 29 декабря специалисты компании проведут в доме проверку.

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