Не опять, а снова: в приморской столице продлили запрет на передвижение определенного транспорта по городу

Запрет будет действовать до десяти вечера. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В приморской столице вновь ввели запрет на въезд и движение крупнотоннажной автомобильной техники. Действовать ограничение будет 28 декабря до 22 часов. Контролируют выполнение данного решения посты ГИБДД, которые с самого утра дежурят во Владивостоке.

– Это поможет разгрузить улицы и быстрее производить работы по вывозу собранного вдоль дорог снега, – сообщили в мэрии.

Следует отметить, что запрет на въезд уже несколько дней продолжают вводить во Владивостоке. Несмотря на это, 27 декабря, фуры создавали настоящий коллапс на дорогах и мешали проезду других автомобилей, что становилось причиной пробок во всех районах города.

Напомним, «Комсомолка» писала, что уборкой снега в приморской столице очередной раз заинтересовалась прокуратура. Сотрудники ведомства провели проверки и выявили более 100 нарушений. Административные дела уже заведены в отношении управляющих компаний, коммунальщиков и заместителя мэра.

ПО ТЕМЕ:

Прокуратура Владивостока выявила больше 100 нарушений, связанных с плохой уборкой снега

Административные дела заведены в отношении управляющих компаний, коммунальщиков и замглавы города (подробнее)

Из-за наледи второй день во Владивостоке продолжается транспортный коллапс

Утром 27 декабря город сковали пробки в девять баллов (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.