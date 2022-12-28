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НовостиВладивосток28 декабря 2022 1:37

Не опять, а снова: в приморской столице продлили запрет на передвижение определенного транспорта по городу

Во Владивостоке действует ограничение для движения большегрузов 28 декабря
Юлия ШЕСТЕРНИНА
Запрет будет действовать до десяти вечера.

Запрет будет действовать до десяти вечера.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В приморской столице вновь ввели запрет на въезд и движение крупнотоннажной автомобильной техники. Действовать ограничение будет 28 декабря до 22 часов. Контролируют выполнение данного решения посты ГИБДД, которые с самого утра дежурят во Владивостоке.

– Это поможет разгрузить улицы и быстрее производить работы по вывозу собранного вдоль дорог снега, – сообщили в мэрии.

Следует отметить, что запрет на въезд уже несколько дней продолжают вводить во Владивостоке. Несмотря на это, 27 декабря, фуры создавали настоящий коллапс на дорогах и мешали проезду других автомобилей, что становилось причиной пробок во всех районах города.

Напомним, «Комсомолка» писала, что уборкой снега в приморской столице очередной раз заинтересовалась прокуратура. Сотрудники ведомства провели проверки и выявили более 100 нарушений. Административные дела уже заведены в отношении управляющих компаний, коммунальщиков и заместителя мэра.

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