Приморцы предпочитают смотреть фантастические боевики и черные комедии

«Дом дракона». Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Аналитики онлайн-кинотеатра KION оценили трафик среди пользователей Приморского края на основе статистики спроса на фильмы и сериалы за 2022 год и рассказали о предпочтениях.

Первое место среди оригинальных проектов онлайн-кинотеатра KION приморцы отдали хитовому драмеди с Любовью Аксеновой «Почка». Второе место по популярности занимает криминальная драма «Обоюдное согласие» со Светланой Ивановой и Аллой Михеевой. «Бронза» у авантюрной комедии с Аленой Михайловой и Павлом Скворцовым «Секреты семейной жизни».

В списке самых любимых фильмов 2022 года у жителей Приморья польская откровенная драма «Эскортницы», фильм «Одна» о выживании в тайге, драма с Юрием Стояновым «Бессмертные», фильм о тренере по регби с Владимиром Сычевым «Начать сначала», семейный мюзикл «Энканто», получивший премию «Оскар», фантастический боевик «Черная вдова» со Скарлетт Йоханссон.

Среди зарубежных сериалов жители региона чаще всего смотрели французский триллер «Багровые реки», эпическую сагу о жесткой войне «Дом Дракона», историю о талантливом враче «Хороший доктор» и образцовый скандинавский детектив «Мост».

В целом, 2022 год отмечен большим интересом к отечественным фильмам и сериалам. Еще одной особенностью стала возросшая популярность жизнеутверждающих драм и комедий. Также аналитические данные популярности контента за этот год доказывают развитие отечественного кинопроизводства, которое и повлияло на интерес к российским фильмам и сериалам.

«Почка». Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

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