Житель Партизанске выиграл в лотерею 1 миллион рублей

Лотереи в почтовых отделениях. Фото: Почта России

Житель Партизанска выиграл миллион рублей по лотерейному билету, который он купил в почтовом отделении 692864. Удачу ему принес тираж лотереи «Мечталлион», который состоялся 18 декабря.

Всего за декабрь 2022 года приморцы приобрели в отделениях Почты России более 92 500 лотерейных билетов. Выигрыш до 14 999 рублей можно получить прямо у оператора в почтовом офисе, общая сумма таких выплат в этом месяце превысила 1 миллион руб.

Традиционно больше всего билетов люди покупают в конце декабря.

– Перед Новым годом вышли специальные лотерейные билеты, оформленные в виде поздравительных открыток. Для родных и близких можно собрать комплект из них и бесплатно упаковать в красивый конверт. Каждый билет дарит шанс выиграть до 100 млн рублей, – рассказала руководитель отдела розничных товаров макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Виктория Чеснокова.

В каждой открытке три билета, а на оборотной стороне каждого билета три игровые комбинации вместо одной, что повышает возможность выигрыша. 1 января 2023 года «Национальная лотерея» определит имена победителей в лотерее «Мечталлион».

В России проводятся только государственные лотереи. Их главная миссия – финансирование социальных программ, направленных на развитие физической культуры и спорта.

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