Во Владивостоке неизвестный ограбил пенсионерку, когда она отказалась занять ему денег

Злоумышленнику грозит четыре года тюрьмы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратилась 84-летняя жительница Владивостока. Посреди белого дня к ней постучали, за дверью стоял неизвестный мужчина. Пенсионерка открыла дверь, нежданный гость попросил занять денег в долг, а после отказа схватил с полки кошелек, мобильный телефон и убежал.

Ущерб превысил 15 тысяч рублей. Полицейские нашли злоумышленника, им оказался 45-летний житель Приморского края, он признался в содеянном. На мужчину возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (Грабеж).

Похищенный телефон вернули владелице, а вот приморцу грозит лишние свободы до четырех лет. Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, как Парень 17-ти лет догнал незнакомого мужчину, потребовал 15 тысяч рублей и нанес ему несколько ударов по лицу. У жертвы хулигана не оказалось с собой «налички», однако нарушителя это не смутило. Он пригрозил мужчине расправой, поэтому потерпевший покорно пошел в банк и снял деньги. Подростку эта сумма показалась незначительной, тогда он воспользовался моментом, похитил телефон и поспешил скрыться.

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