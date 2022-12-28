С 1 января 2023 года в Приморье подорожает проезд в пригородных поездах

О новых тарифах рассказали в пресс-службе АО «Экспресс-Приморья». Фото: Дарья НАУМЕЦ

В Новом году в Приморье повысится тариф в пригородных поездах, курсирующих по региону. Согласно постановлению краевого правительства, он изменится с 1 января 2023 года.

Как рассказали в пресс-службе АО «Экспресс-Приморья», стоимость проезда в электричках за десять километров пути увеличится на рубль по сравнению с прошлым годом и составит 26 рублей.

Цена из Владивостока до Угольной достигнет 88 рублей, Владивосток–Уссурийск – 281 рубль, Владивосток–Ружино – 848 рублей, Владивосток–Тихоокеанская – 533 рубля.

На пригородных пассажирских поездах из Владивостока до Новочугуевки можно будет доехать за 820 рублей, из Уссурийска до Хасана – 599 рублей.

Экспресс из Владивостока в аэропорт «Кневичи» обойдется в 300 рублей, в бизнес-классе – в 450 рублей, а с вокзала до Второй Речки – 31 рубль.

Напомним, что из-за обрушившегося на Приморье снегопада в крае увеличили количество вагонов в пригородных поездах.

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