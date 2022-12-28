Ранее следком Приморья возбудил уголовное в отношении администрации муниципалитета. Фото: принтскрин видео.

Глава ЗАТО Фокино Александр Баранов сообщил, что 28 декабря проведен спуск на воду самоходного плашкоута «СП-Путятин». Теперь планируется провести пуско-наладку, швартовые испытания, чтобы подготовить судно к выходу в море.

– Подрядчик по ремонту судна «СП – Путятин», после спуска плашкоута, проверил его на герметичность. По словам специалистов, остались работы по центровке двигателей, минимальные, покрасочные работы по палубе, – написал Баранов в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее следком Приморья возбудил уголовное в отношении администрации муниципалитета. Жители острова больше пяти месяцев не имеют переправы на материк. Чиновникам даже пригрозил увольнениями губернатор края Олег Кожемяко, после чего власти заявили, что до 25 декабря судно начнет курсировать. Впоследствии сроки перенесли на 30 число.

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