Фонд «Восточный Порт» дал старт «самой доброй недели в году»

Фото: АО «Восточный Порт»

Уходящий 2022-й год компания АО «Восточный Порт» и Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт» завершают проведением традиционной акции «Неделя добра».

В дни предновогоднего социального марафона волонтеры Фонда посещают тех, кто сейчас больше всех ждет новогоднего чуда, кому так необходима частичка людского тепла – ветеранов, дошкольников, воспитанников детских домов и социально-реабилитационных учреждений. Каждый год везде их встречают как старых знакомых – с радостью и благодарностью. Сотни детей и взрослых не останутся без внимания и получат поздравления и подарки от «Восточного Порта».

Фото: АО «Восточный Порт»

На старте «Недели добра» добровольцы и сотрудники Фонда «Восточный Порт» вместе с первым заместителем главы администрации главы Находкинского городского округа Германом Краснощековым приехали в гости к своим давним друзьям – воспитанникам Находкинской коррекционной школы, детского сада №49 и Центра содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Участники марафона поздравили ребят и педагогов с наступающим Новым годом, пожелали мира, добра, исполнения всех желаний и вручили подарки от АО «Восточный Порт».

– В этом году мы уже в четвертый раз проводим новогоднюю акцию «Неделя добра». Когда был основан Фонд, мы решили завершать каждый год на приятной ноте – поздравлять детские сады и детские дома, с которыми работали, лично. И, конечно же, не оставим без внимания наших дорогих ветеранов. В течение недели волонтеры «Восточного» можно сказать помогают Деду Морозу, – отмечает вице-президент Фонда «Восточный Порт» Алексей Болта. – Но главное в акции «Неделя добра» – это даже не подарки, а то, что мы обязательно перед Новым годом приходим к тем, кто нас очень ждет.

Фото: АО «Восточный Порт»

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