Высунул голову, чтоб дышать: приморец оказался отрезан от выхода в горящей квартире

Пожар произошел на Бабушкина в Артеме. Фото: принтскрин видео, Telegram-канал artem.news.plus

Из балкона в жилом доме в Артеме повалили клубы черного дыма, которые напугали местных жителей. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О случившемся приморцы рассказали в социальных сетях. По их словам, в здании на улице Бабушкина, 8, произошел пожар. На кадрах видео, которым поделились очевидцы, видно, как черный дым валит с балкона на пятом, последнем, этаже. Также можно заметить человека, скорее всего, это хозяин квартиры, который пытается спастись.

Возле дома можно заметить спасателей МЧС, а местные жители гадают, как можно помочь человеку. Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ведомства по Приморью, его удалось спасти. Тушили огонь восемь с помощью 3 единиц техники.

Напомним, что не так давно во Владивостоке произошел мощный пожар в районе Котельникова. Семья с семью детьми в канун Нового года осталась без крыши над головой. Подробности этой истории можно прочитать в нашем материале.

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