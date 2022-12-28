Глава столицы Приморья назвал топ-5 тем, которые волновали жителей

Константин Шестаков. Фото: Вадим ПОПОВ

Глава Владивостока Константин Шестаков побеседовал с ведущим радио «Комсомольской правды» во вторник, 28 декабря. Перед новым годом в разговоре мы постарались подвести итоги старого, один из вопросов касался самых популярных запросов жителей, сообщает «КП – Владивосток».

– Вы провели множество встреч с горожанами за последний год. Топ-5 главных вопросов назовете?

– Была задача сформировать адекватный бюджет, я это говорил на каждом мероприятии, что-то мы не сможем в этом году, но получится в следующем. Список главных волнующих проблем, которые поднимались на встречах: благоустройство и санитария – даже круче, чем дороги, они на втором месте. Второе – дороги, затем – общественный транспорт. Наконец, ТЭК (сети теплоснабжения) и образование. <…> Вопросы были по делу, был конструктивный диалог. Были люди, которые пришли только высказаться, но совсем не ждали обратной. Но большая часть – все таки люди, которые настроены разобраться, получить внятные ответы, – рассказал Константин Шестаков.

Напомним, ранее мэр отчитался о главной проблеме Владивостока на момент публикации – очистке снега.

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