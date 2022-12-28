Мэр Владивостока о новой команде: «работать в муниципалитете нужно научиться»

Мэр добавил, что многие только пришедшие сотрудники ошибаются с выбором. Фото: Арина ЛЕВАДНЯЯ

Значимую часть администрации Владивостока теперь занимает молодежь. Как рассказал мэр Константин Шестаков в эфире радио «Комсомольская правда» на волне 90,4FM, в этом году многие прежние работники приняли решение о необходимости выхода на пенсию. На смену им пришли вчерашние студенты, у которых есть возможность собственной энергией сделать город лучше.

– Работать в муниципалитете нужно научиться. Потому что, когда ты работаешь в коммерческой структуре – возможность для маневра и фантазии гораздо больше. Тем не менее, нужно увидеть, как работает костяк уже сформированной команды, а затем своим «незамыленным» взглядом предложить какие-то новые решения, – отметил глава.

Он также добавил, что многие только пришедшие сотрудники ошибочно считают, что уровень ответственности и зарплата – несопоставимыми. Проще, по их мнению, за эти же средства работать в коммерции, однако это не так, считает мэр.

Отметим, что в этом году обновился не только состав мэрии, но и Думы Владивостока. В парламенте VI созыва 2/3 мест заняли новые личности. Часть из них – урбанисты и представители молодежных организаций – члены «КоманДЫ нашего города», имеющей отношение к главе. О работе коллектива «КП» писала в отдельном материале.

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