«Не снимаю с себя ответственность»: Константин Шестаков высказался о жутких пробках в городе

Техника убирает последствия снегопада по ночам. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Жителей и гостей Владивостока вопрос пробок интересует довольно часто, а в последнее время он стоит особо остро. И все из-за снегопада, который настиг Приморский край 21 декабря. По причине большого количества осадков движение на улицах стало не самым простым, последние пару дней по утрам в столице стоят 10-балльные пробки. О том, как решают эту проблему, рассказал мэр Константин Шестаков в эфире радио «Комсомольская правда» на волне 90.4 FM.

– Мы смогли привести дороги в порядок, по ним можно проехать. На протяжении двух сезонов практика показывает, что работать днем невозможно, техника позволяет устранить проблему в ночные часы. Не снимаю с себя ответственность, мы продолжаем устранять последствия снегопада по ночам. Это не геройство, а работа муниципалитета.

Также глава города поблагодарил тех приморцев, которые серьезно отнеслись к просьбе не выбираться на авто, в том числе на большегрузах, на дороги, пока ситуация не улучшится.

Напомним, более 100 нарушений, связанных с несвоевременной уборкой снега, выявила прокуратура Владивостока. Управляющие компании не предприняли мер, чтобы обеспечить проезд аварийных и специальных служб. Жители дальневосточной столицы до сих пор жалуются на большое количество мусора, который «красуется» на улицах города. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» связался с пресс-службой «Приморского экологического оператора», чтобы узнать, справляются ли бригады с вывозом отходов.

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