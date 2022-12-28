Константин Шестаков рассказал про самые значимые события в жизни Владивостока в 2022 году

Старт «Детей Азии». Фото: Екатерина МАКСИМОВА

В этом году во Владивостоке прошло много ярких и крупных мероприятий. Они запустили цепочку улучшений в инфраструктуре, уверен мэр города Константин Шестаков. В прямом эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке на волне 90.4 FM он рассказал про пять самых значимых инфоповодов 2022 года.

– Убежден, что у нас прошло одно из самых важных событий в сфере молодежной политики и спорта. Это «Дети Азии», – прокомментировал глава Владивостока.

Во время подготовки к Международным играм отремонтировали и привели в порядок несколько важных спортивных объектов и не только. Среди них были «Фетисов Арена», Всероссийский детский центр «Океан», спортивные комплексы «Молодежный», «Юность», «Олимпиец», стадион «Динамо».

Кроме того, положительно повлияли на облик Владивостока ВЭФ и Тигриный саммит. После них в городе остался сквер Путешественников на кольце фуникулера, где установили и открыли девятиметровую бронзовую скульптуру Владимира Клавдиевича Арсеньева.

– Также мы смогли объединить молодежь вокруг голосования за молодежную столицу нашей страны. Мы вышли в финал с одинаковым количеством баллов с городом-миллиоником Нижним Новгородом, – добавил Константин Шестаков.

Победитель должен будет носить титул весь 2023 год и проводить мероприятия федерального масштаба. К сожалению, эксперты отдали свои голоса Нижнему Новгороду.

– И пусть мы не победили, я гарантирую, что в будущем году мы проведем свои событийные мероприятия на эту тему, которые точно не будут хуже федеральных. Так мы поддержим нашу молодежь.

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