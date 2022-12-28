Выяснилось, как власти решат проблему загруженности автобусов на остров Русский во Владивостоке

В час пик с острова невозможно уехать. Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

В эфире радио «Комсомольская правда» (90.4FM) мэр Владивостока Константин Шестаков обозначил, как будет решаться волнующая студентов и жителей Русского проблема транспортного сообщения. По словам главы города, администрация оптимизирует расписание рейсов, оптимизирует движение в час пик и руководство ДВФУ, сообщает «КП» – Владивосток».

– Самые тяжелые периоды времени это 12:30 и в районе 15 часов. Пары заканчиваются. У нового ректора Бориса Коробца внятная позиция. Принято решение, что шаттлы, которые ходят с территории ДВФУ, тоже сконцентрируются на пиковых нагрузках. Они могут выходить чуть раньше – до момента завершения пар. Плюс – мы перераспределили расписание, чтобы городские автобусы выходили с океанариума именно к часу пик.

– То есть, это техническое решение?

– Мы предложили немного скорректировать расписание вуза, но понимаем, что это сложно. Количество аудиторий тоже имеет ограничения. Значит, будем решать точечно.

Напомним, редакция писала о запросе студентов увеличить количество автобусов на рейсе с Русского острова на материк. Как правило, молодые люди вынуждено регулярно толпиться в транспорте – многие и вовсе не могут уехать во время пиковых нагрузок трафика. Ранее мэр уточнил «КП», как проходит уборка снега после затяжного циклона.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.