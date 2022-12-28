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28 декабря 2022 7:58

Более 200 миллионов рублей от упраздненного Ростуризма пойдут на обновление центра Владивостока

От планов формировать культурный код города все еще не отказались
Дарья ИЩУК
Центр города успел полюбится тысячам гостей приморской столицы и стать ее «лицом».

Центр города успел полюбится тысячам гостей приморской столицы и стать ее «лицом».

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Летом во Владивостоке был взят вектор на гастротуризм, а также выделены 200 миллионов на культурный код города. О том, как его будут реализовывать, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке мэр Константин Шестаков.

– У нас в планах благоустройство исторического центра со всеми вытекающими последствиями. Это организация пешеходных улиц, архитектурная подсветка, малые архитектурные формы, приведение в порядок вывесок, рекламы и других баннеров в одном из самых востребованных с точки зрения туризма районов города, – отметил глава Владивостока.

Он считает, что за прошедшие несколько лет центр успел полюбиться тысячам гостей приморской столицы и стать ее «лицом». И пусть с 2020-го в город не приезжали заграничные гости, в этом году есть надежда, что все изменится. Ведь Владивосток, без сомнений, город международный. И местные предприниматели надеются на приток туристов. Напомним, деньги из федерального бюджета выделили летом 2022 года: они должны пойти на формирование культурного кода. Как рассказал Константин Владимирович, от планов не отказались.

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