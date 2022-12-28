Более 200 миллионов рублей от упраздненного Ростуризма пойдут на обновление центра Владивостока

Центр города успел полюбится тысячам гостей приморской столицы и стать ее «лицом». Фото: Сергей БАЛАНОВ

Летом во Владивостоке был взят вектор на гастротуризм, а также выделены 200 миллионов на культурный код города. О том, как его будут реализовывать, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке мэр Константин Шестаков.

– У нас в планах благоустройство исторического центра со всеми вытекающими последствиями. Это организация пешеходных улиц, архитектурная подсветка, малые архитектурные формы, приведение в порядок вывесок, рекламы и других баннеров в одном из самых востребованных с точки зрения туризма районов города, – отметил глава Владивостока.

Он считает, что за прошедшие несколько лет центр успел полюбиться тысячам гостей приморской столицы и стать ее «лицом». И пусть с 2020-го в город не приезжали заграничные гости, в этом году есть надежда, что все изменится. Ведь Владивосток, без сомнений, город международный. И местные предприниматели надеются на приток туристов. Напомним, деньги из федерального бюджета выделили летом 2022 года: они должны пойти на формирование культурного кода. Как рассказал Константин Владимирович, от планов не отказались.

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