Константин Шестаков рассказал, чем отличился 2022 год в области спорта для Владивостока

Во Владивостоке спортом занимаются более 300 тысяч человек. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Совсем недавно во Владивостоке в торжественной обстановке наградили лучших тренеров и спортсменов 2022 года, теперь пора подвести итоги, что же сделали в городе для развития этого направления. Об этом мы поговорили с Константином Шестаковым в эфире радио «Комсомольская правда» на волне 90.4 FM.

По словам мэра, на сегодняшний день спортом во Владивостоке занимаются 340 тысяч человек. Да, возможно это не самые высокие достижения, однако приморцы искренне увлечены своим здоровьем. Кто-то ходит на секции, кто-то делает упражнения для души, кто-то прорывается в местные команды и так далее.

– Что мы сделали для того, чтобы массовый спорт все-таки состоялся в столице Приморья? Безусловно, акцент упал на те площадки, которые приурочены к массовому спорту. Первое – это пришкольные стадионы, кстати в будущем году у нас запланирован ремонт более 30 этих объектов. Это будет точкой притяжения для всех спортсменов.

Константин Шестаков также отметил, что в этом году открыли четыре площадки для экстремального спорта, а «Газпромбанк» обновил две хоккейные коробки. Кстати, игры «Дети Азии», которые прошли этим летом во Владивостоке, позволили сделать эту инфраструктуру более веселой, например, несколько недель назад во Дворце спорта «Юность» открыли обновленный бассейн.

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