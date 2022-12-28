Не обошел стороной Константин Шестаков и пробки. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Снегопад показал, что жители Владивостока намерены сделать Владивосток лучше. Как рассказал мэр Константин Шестаков в эфире радио «Комсомольская правда» на волне 90,4FM, комфортную жизнь можно обустроить только собственными усилиями, но есть те, кто постоянно мешают этому.

– Я обратил внимание на то, что у водителей автобусов изменилось отношение к пассажирам. В снег мне тоже пришлось воспользоваться общественным транспортом, и шофер говорит: «У кого денег нет – не платите. Я уже полтора часа как должен быть в парке, но смотрю вам холодно, поэтому подвозил». Он поехал. Не по своему маршруту, но поехал, – сказал ведущий Илья Кузнецов.

– Мне кажется, что это ощущение города. Многие понимают, что комфортно здесь жить можно, когда мы можем по чуть-чуть сделать его лучше.

Не обошел стороной Константин Шестаков и пробки, которые уже несколько дней терзают жителей Владивостока. В конце своего спича он назвал одну из главных проблем, спровоцировавших заторы.

– Водители «Приусов» могли бы тоже пойти навстречу жителям, но увы.

Напомним, во Владивостоке третий день улицы города «окрашены» в бордовый. Город сковали девяти и десятибалльные пробки после снегопада. Основные причины сложной обстановки – наледь на дорогах, фуры и неприспособленные к таким условиям автомобили Toyota Prius, на которых активно сетуют местные жители.

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